28. dakikada Ömer’in yaklaşık 30 metreden vuruşunda kaleci son anda topu çeldi ama top yan direkten döndü. Pozisyonu takip eden Mustafa’nın kale sahası sol çaprazından şutu yine direkten döndü. Tehlikeyi defans uzaklaştırdı.

12. dakikada Mustafa ile Barış’ın ceza sahası içindeki mücadelesi sonrası VAR’dan uyarı alan hakem, izlediği pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. Topun arkasına geçen İlker, yerden plase vuruşla kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi. 1-1

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında A. Denizlispor evinde ağırladığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

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