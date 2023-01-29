Manisa FK: Samet xx, Ba xx, Domgjoni xx, Ayberk xx (Çağrı dk. 81 ?), Muhammet Taha xx, Diallo xx, Prib xx (Tabla dk. 62 x), Burak xx, Gakpa xx (Da Silva dk. 81 ?), Batuhan xx (Kadir Kaan dk. 53 x), Adem xx (Mehmet dk. 62 x)

90. dakikanın uzatma anlarında iki takımın teknik direktörleri kırmızı kart gördü.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

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