Goller: Ahmet İlhan (dk. 35 ve 67) (Altınordu), Bekir (dk. 88) (Denizlispor)

88. dakika Gökhan’ın yaptığı ortada dönen topu kontrol eden Bekir, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-2

80. dakikada sol kanattan Ahmet İlhan’ın yerden yaptığı ortada topu önünde bulan Emircan, not pozisyonda meşin yuvarlağı üst direkten dışarı gönderdi.

67. dakikada Emircan’ın yaptığı ortada seken topu önünde bulan Ahmet İlhan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

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