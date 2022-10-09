Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Denizlispor, evinde ağırladığı Pendikspor’a 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Denizlispor, evinde ağırladığı Pendikspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
22. dakika Mustafa’nın ceza sahası ön çizgisinde Ömer ile yaptığı verkaç sonrası içeri girdiği anda araya giren savunma topu kornere gönderdi.
34. dakikada Regattin’in kaleyi cepheden gören noktada vurduğu top, savunmaya çarparak oyun alanında kaldı.
52. dakikada Ali Han’ın verdiği topu ceza sahası ön çizgisinde kontrol eden Görkem, rakibini geçtikten sonra şut çekti. Kaleci son anda uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.
60. dakikada kontratağa çıkan Denizlispor’da Okan’ın metrelerce sürdüğü topu önünde bulan Mustafa, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı az farkla dışarı gönderdi.
75. dakikada Erdem’in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Berkay, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Burak Cansız xx, Mert Bulut xx
Denizlispor: Abülkadir xx, Oğuz xx, Muhammet Özkal xx, Hakan xx, Erdal xx, Emre xx, Okan xx (Bekir dk. 83?), Muhammed Gönülaçar xx, Mustafa xx, Ömer xx, Asım xx (Samet Emre dk. 83 ?)
Yedekler: Hüseyin, Emre, Emir, Ahmet, Mehmet, Berkant
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Pendikspor: Burak xx, Ferhat xx, Berkay xx, Hasan xx, Kadir xx, Mesut xx, Hasan xx, Ahmet Yazar xx (Samet Asatekin dk. 85 ?), Regattin xx (Enes dk. 90 ?), Ali Han xx (Gökcan dk. 63 x), Görkem xx (Oltan dk. 85 ?)
Yedekler: Murat Akşit, Murat Akca, Nikolic, Erhan, Ruhan Arda, Umut Yaşar
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Gol: Erdem (dk. 75) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Berkay, Enes, Erdem (Pendikspor), Hakan, Ömer, Emre, Muhammet Gönülaçar (Denizlispor)
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