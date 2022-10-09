52. dakikada Ali Han’ın verdiği topu ceza sahası ön çizgisinde kontrol eden Görkem, rakibini geçtikten sonra şut çekti. Kaleci son anda uzanarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

22. dakika Mustafa’nın ceza sahası ön çizgisinde Ömer ile yaptığı verkaç sonrası içeri girdiği anda araya giren savunma topu kornere gönderdi.

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Denizlispor, evinde ağırladığı Pendikspor’a 1-0 mağlup oldu.

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