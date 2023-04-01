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Bursaspor deplasmanda İnegölspor ile karşılaşacak

Bursaspor deplasmanda İnegölspor ile karşılaşacak

83. dakikada ceza sahasının sol çaprazında çizgiye yakın olan Mamah, düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2

40. dakikada ayağına çarpan topu yere yatarak kontrol eden Kvasina, topu yanında bulunan Yalçın’a attı. Yalçın kaleye yakın mesafede önüne gelen topu ağlara gönderdi. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Denizlispor, evinde karşılaştığı Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu.

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