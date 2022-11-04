Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 3-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Alper Potuk’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bolasie’nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

12. dakikada sol kanattan son çizgiye kadar inen Bolasie’nin ortasında ceza sahası içinde Emircan’ın şutu ağlara gitti. 2-0

23. dakikada Alper Potuk’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Deniz Hümmet kafayla topu filelere gönderdi. 3-0

76. dakikada Mustafa Yumlu’nun kafayla indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Eren Tozlu meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Kemal Mavi xx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Alberk xx, Emirhan xx, Bahadır xx, Kerem xx (Papa dk. 35 xx), Bolasie xxx, Alper xxx, Koray xx, Emircan xxx (Benhur dk. 67 xx), Deniz xxx (Ercan dk. 87 ?), Hurk xx (Sefa dk. 67 xx)

Yedekler: Emre, Zafer, Seyfettin, Berkay, Muhammet

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Erzurumspor FK: Göktuğ x, Cengizhan xx (Zakarya dk. 88 ?), Mustafa Akbaş xx, Mustafa Yumlu xx, Orhan xx, Hasek x (Celal dk. 74 xx), Estrela xx, Rosheuvel x (Süleyman dk. 46 xx), Eren xxx, Shala xx, Olanare xx

Yedekler: Rıdvan, Eyüp, Batuhan, Sefa, Yakup Kırtay, Yakup Uzunel

Teknik Direktör: Serkan Zaimoğlu

Goller: Bolasie (dk. 3), Emircan Altıntaş (dk. 12), Deniz Hümmet (dk. 23) (Çaykur Rizespor), Eren Tozlu (dk. 76) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Eren Tozlu (Erzurumspor FK)