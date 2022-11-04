Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 3-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Alper Potuk’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bolasie’nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
12. dakikada sol kanattan son çizgiye kadar inen Bolasie’nin ortasında ceza sahası içinde Emircan’ın şutu ağlara gitti. 2-0
23. dakikada Alper Potuk’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Deniz Hümmet kafayla topu filelere gönderdi. 3-0
76. dakikada Mustafa Yumlu’nun kafayla indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Eren Tozlu meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Kemal Mavi xx
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Alberk xx, Emirhan xx, Bahadır xx, Kerem xx (Papa dk. 35 xx), Bolasie xxx, Alper xxx, Koray xx, Emircan xxx (Benhur dk. 67 xx), Deniz xxx (Ercan dk. 87 ?), Hurk xx (Sefa dk. 67 xx)
Yedekler: Emre, Zafer, Seyfettin, Berkay, Muhammet
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Erzurumspor FK: Göktuğ x, Cengizhan xx (Zakarya dk. 88 ?), Mustafa Akbaş xx, Mustafa Yumlu xx, Orhan xx, Hasek x (Celal dk. 74 xx), Estrela xx, Rosheuvel x (Süleyman dk. 46 xx), Eren xxx, Shala xx, Olanare xx
Yedekler: Rıdvan, Eyüp, Batuhan, Sefa, Yakup Kırtay, Yakup Uzunel
Teknik Direktör: Serkan Zaimoğlu
Goller: Bolasie (dk. 3), Emircan Altıntaş (dk. 12), Deniz Hümmet (dk. 23) (Çaykur Rizespor), Eren Tozlu (dk. 76) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
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