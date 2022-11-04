12. dakikada sol kanattan son çizgiye kadar inen Bolasie’nin ortasında ceza sahası içinde Emircan’ın şutu ağlara gitti. 2-0

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 3-1 mağlup etti.

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