Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Altay’ı 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada ceza sahası içerisine kadar giren Azubuike’nin pasıyla topla buluşan Olowoyin’in şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu. 1-0
15. dakikada Azubuike’nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Benhur Keser ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
21. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Mithat Pala’nın pasıyla topla buluşan John Mary’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
35. dakikada Tolga’nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Björkander kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
74. dakikada topla ilerleyen Amilton’un pasıyla topu alan Olowayin’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
80. dakikada Kubilay topu Benhur Keser’e aktardı. Ceza sahası içine kadar giren Keser, topu filelere gönderdi. 3-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Gürcan Hasova xx, Mehmet Ali Akkor xx, Kemal Elmas xx
Çaykur Rizespor: Zafer xx, Alberk xx (Halil İbrahim dk. 84 ?), Seyfettin Anıl xx (Emirhan dk. 83 ?), Sinan xx, Mithat xx, Miya xx (Ogün dk. 62 xx), Azubuike xxx, Olawoyin xxx, Benhur xxx, Amilton xxx (Haqi dk. 84 ?), Mary xxx (Kubilay dk. 71 xxx)
Yedekler: Abdullah, Ercan, Bolasie, Eren Emre, Muhammet Enes
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Altay: Eren Karataş x, Björkander xxx, İbrahim x, Efe x, Eren Erdoğan x, Ceyhun x (Murat Berkan dk. 69 x), Salih x, Zeki x (Kutay dk. 83 ?), Naderi x (Enes dk. 69 x), Tolga x (Deniz dk. 82 ?), Paixao x
Yedekler: Mustafa, Yusuf, Sefa, Özgür, Arda, Murat
Teknik Direktör: Ayhan Tuna Üzümcü
Goller: İbrahim Olowoyin (dk. 8), John Mary (dk. 21), Benhur (dk. 80) (Çaykur Rizespor), Björkander (dk. 35) (Altay)
Sarı kartlar: Miya, Azubuike, Mary (Çaykur Rizespor), Salih, Björkander, Zeki, Naderi, Efe (Altay)