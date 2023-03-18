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80. dakikada Kubilay topu Benhur Keser’e aktardı. Ceza sahası içine kadar giren Keser, topu filelere gönderdi. 3-1

74. dakikada topla ilerleyen Amilton’un pasıyla topu alan Olowayin’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

15. dakikada Azubuike’nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Benhur Keser ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

8. dakikada ceza sahası içerisine kadar giren Azubuike’nin pasıyla topla buluşan Olowoyin’in şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu. 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Altay’ı 3-1 mağlup etti.

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