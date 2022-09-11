Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
10. dakikada savunmadan seken topla ceza sahasında buluşan Mithat Pala’nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
43. dakikada Fernando Boldrin’in ortasında ceza sahası içinde Fofana topu ağlara yolladı. 1-1
53. dakikada Benhur Keser’in pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş’un şutuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak VAR’ın uyarısı üzerine hakem Direnç Tonusluoğlu golü iptal etti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Baran Eraslan xx, Nurettin Dinçer Demir xx
Çaykur Rizespor: Tarık x, Ercan x, Emirhan x, Bahadır x (Koray dk. 12 x) , Kerem x (Gökhan dk. 74 x), Sefa x (Emircan dk. 51 x), Grahovac x, Mithat x, Benhur x (Alper dk. 74 x), Hurk x (Kubilay dk. 46 x), Miya x
Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Efe, Enriko
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Samsunspor: Szumski x, Zeki x, Alim x, Yusuf x, Mücahit x, Osman x, Yusuf Emre x (Ali Kaan dk. 46 x), Laura x, Boldrin x (Cihan dk. 84 ?), Fofana xx (Arvydas dk. 74), Douglas x (Harris dk. 64 x)
Yedekler: Aykut, Soner, Yunus Emre, Şener, Ahmet, Sarp
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Mithat Pala (dk. 10) (Çaykur Rizespor), Fofana (dk. 43) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Koray, Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor), Yusuf Abdioğlu, Ali Kaan, Mücahit (Samsunspor)
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