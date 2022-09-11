53. dakikada Benhur Keser’in pasıyla topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş’un şutuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak VAR’ın uyarısı üzerine hakem Direnç Tonusluoğlu golü iptal etti.

Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

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