90+5. dakikada Regattin’in yaptığı orta sonrası yaşanan karambolde Hasan Hatipoğlu arka direğe kafayla açtı. Berkay Sülüngöz, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

59. dakikada Bahadır Öztürk’ün sağ çaprazdan yaptığı ortada Kubilay Kanatsızkuş’un kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

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