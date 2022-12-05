Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
30. dakikada Bolasie’nin yerde kalmasıyla serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor’da topun başına geçen Alper Potuk’un ortasında Kubilay Kanatsızkuş kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
59. dakikada Bahadır Öztürk’ün sağ çaprazdan yaptığı ortada Kubilay Kanatsızkuş’un kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.
90+5. dakikada Regattin’in yaptığı orta sonrası yaşanan karambolde Hasan Hatipoğlu arka direğe kafayla açtı. Berkay Sülüngöz, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Turgut Doman xx, Kemal Elmas xx, Nurettin Dinçer Demir xx
Çaykur Rizespor: Tarık x, Alberk xx, Emirhan xx, Bahadır xx, Kubilay xxx (Benhur dk. 66 xx), Alper xxx (Papa dk. 86 ?), Koray xx, Bolasie xx (Hurk dk. 80 ?), Deniz xx (Seyfettin Anıl dk. 86 ?), Emircan xx, Sefa xx (Miya dk. 80 ?)
Yedekler: Emre, Zafer, Ercan, Eren Emre, Bahadır, Berkay,
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Pendikspor: Burak xx, Murat xx (Ahmet dk. 58 x), Hasan xxx, Berkay xxx, Erdem xx, Hasan Kılıç xx (Görkem dk. 76 xx), Erhan xx, Thiam xx (Muhammed dk. 46 xx), Rogario xx (Oltan dk. 83 ?) , Regattin xx, Kappel xx
Yedekler: Emre, Murat Akşit, Enes, Samet, Efe
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 30) (Çaykur Rizespor), Berkay Sülüngöz (Pendikspor)
Sarı kartlar: Hasan Kılıç, Erdem Özgenç, Regattin (Pendikspor) Koray Altınay (Çaykur Rizespor)
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