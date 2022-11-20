71. dakikada ceza sahasında Ercan’ın Bolasie’e yaptığı faul sonrası hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada sağ çaprazdan rakibinden sıyrılarak ceza sahasına kadar giren Balde pasını arkadaşına aktarmaya çalışırken Mithat Pala’nın kayarak müdahalesi sonrası top kornere çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 1-0 mağlup etti.

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