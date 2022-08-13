72. dakikada sol kanatta topla buluşan Rashad Muhammed’in ceza sahasına sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Spor Toto 1. Lig’in 1. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

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