Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
1. dakikada sol çaprazdan Alper Potuk’un pasıyla topla buluşan Mithat Pala’nın şutuyla top az farkla yandan auta çıktı.
42. dakikada Bolasie’den aldığı pas ile sol kanattan ceza sahasına yaklaşan Deniz Hümmet’in şutuyla top az farkla dışarı çıktı.
44. dakikada sağ çaprazdan Bolasie ile ver kaç yaparak ceza sahasına sokulan Benhur Keser’in şutunda top az farkla auta çıktı.
47. dakikada Göztepe’nin kazandığı serbest vuruş ile topun başına geçen İsmail Köybaşı’nın şutu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
52. dakikada topla buluşan Yasin, ceza sahası çizgisine kadar inerek pasını Palmer’e verdi. Altıpas içerisinde topla buluşan Palmer topu filelere gönderdi. 0-2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Erkan Akbulut xx, Kemal Mavi xx
Çaykur Rizespor: Tarık x, Alberk xx, Emirhan xx, Bahadır xx, Mithat xx (dk. 46 Sefa xx), Alper xx, Koray xx, Bolasie xx (dk.70 Miya x), Deniz xx (dk. 64 Kubilay x), Emircan x, Benhur xx (dk. 70 Hurk x)
Yedekler: Emre, Zafer, Eren Emre, Seyfettin Anıl, Ercan, Papa
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Göztepe: Emre xx, İsmail xxx, Emir xx, Atınç xx, Arslanagıc xx, Osman Tarık xx (dk. 72 Gottwalt x), Yalçın (dk. 90 Mesut Emre ?), Tijanic xx, Palmer xxx (dk. 72 Tuğbey x), Yasin (dk. 78 Atanga x), Kvasina xx
Yedekler: Arda, Uğur Kaan, Ali, Efe Can, İzzet Furkan, Mihojevic
Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu
Goller: İsmail Köybaşı (dk. 47), Palmer (dk. 52) (Göztepe)
Sarı kartlar: İsmail Köybaşı, Emir Ortakaya, Kvasina (Göztepe), Emircan Altıntaş, Bahadır Öztürk, Sefa Yılmaz (Çaykur Rizespor)
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