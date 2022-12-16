52. dakikada topla buluşan Yasin, ceza sahası çizgisine kadar inerek pasını Palmer’e verdi. Altıpas içerisinde topla buluşan Palmer topu filelere gönderdi. 0-2

47. dakikada Göztepe’nin kazandığı serbest vuruş ile topun başına geçen İsmail Köybaşı’nın şutu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

44. dakikada sağ çaprazdan Bolasie ile ver kaç yaparak ceza sahasına sokulan Benhur Keser’in şutunda top az farkla auta çıktı.

42. dakikada Bolasie’den aldığı pas ile sol kanattan ceza sahasına yaklaşan Deniz Hümmet’in şutuyla top az farkla dışarı çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu.

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