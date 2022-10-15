50. dakikada Mithat Pala’nın ceza sahası içinden şutuyla seken topun Eyüpsporlu Sinan Kurt’un eline çarptığı itirazları üzerine hakem Yiğit Arslan, VAR’a gitti. VAR incelemesinde bulunan hakem Yiğit Arslan, topun Sinan Kurt’un eline çarpmadığına karar vererek oyuna devam dedi.

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