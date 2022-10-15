Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’la berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’la berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
24. dakikada Alper Potuk’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Bahadır Öztürk’ün vuruşu az farkla auta çıktı.
33. dakikada sağ çaprazdan topla ilerleyerek ceza sahasına giren Sekidika’nın vuruşunu kaleci Tarık kornere çeldi.
50. dakikada Mithat Pala’nın ceza sahası içinden şutuyla seken topun Eyüpsporlu Sinan Kurt’un eline çarptığı itirazları üzerine hakem Yiğit Arslan, VAR’a gitti. VAR incelemesinde bulunan hakem Yiğit Arslan, topun Sinan Kurt’un eline çarpmadığına karar vererek oyuna devam dedi.
85. dakikada ceza sahası dışından Recep’in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Alberk xx (Ercan dk. 83 ?), Emirhan xx, Bahadır xx, Kerem xx, Sefa xx (Deniz dk. 83 ?), Alper xx (Papa dk. 90 ?), Koray xx, Mithat xx, Benhur xx (Emircan dk. 74 x), Kubilay xx (Hurk dk. 90 ?)
Yedekler: Zafer, Seyfettin Anıl, Grohavac
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Eyüpspor: Harun Tekin xx, Cenk Ahmet xx (Mete Kaan dk. 88 ?), Uğur xx, Claro xx, Ömer xx, Sinan xx (Taşkın dk. 66 x), İbrahim xx (Ahmed Ildız dk. 88 ?), Sekidika xx (Babel dk. 46 xx), Recep xx, Dibba xx (Mehmet Murat dk. 66 x), Eze xx
Yedekler: Cengiz Alp, Erdem, Alpaslan, Arda, Ahmet Özkaya
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Sarı kartlar: Sefa Yılmaz, Koray Altınay (Çaykur Rizespor), Sekidika, Ömer Bayram (Eyüpspor)
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