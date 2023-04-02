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79. dakikada Levent Ayçiçek’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

45. dakikada topla buluşan Olawoyin’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşunda topu kaleci Gelios kurtardı.

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