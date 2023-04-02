Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

28. dakikada sol kanattan Alberk Koç’un ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Sinan Osmanoğlu’nun kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

45. dakikada topla buluşan Olawoyin’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşunda topu kaleci Gelios kurtardı.

47. dakikada ceza sahası dışının sol çaprazında topla buluşan Alper Potuk’un şutunda kaleci Gelios meşin yuvarlağı kurtardı.

61. dakikada topla ilerleyen Alper Potuk’un pasıyla topla buluşan Olawoyin’in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

79. dakikada Levent Ayçiçek’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Burak Şeker xx, Murat Ergin Gözütok xx, Yusuf Susuz xx

Çaykur Rizespor: Zafer xx, Alberk xx (Halil İbrahim dk. 77 ?), Emirhan xx (Seyfettin Anıl dk. 85 ?), Sinan xx, Mithat xx, Ogün xx (Kubilay dk. 59 x), Azubuike xx, Amilton xx (Alper dk. 46 xx), Olawoyin xx, Bolasie xx (Benhur dk. 59 x), Mary xx

Yedekler: Tarık, Emre, Koray, Miya, Eren Emre

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Bandırmaspor: Gelios xx, Berkan xx (Okan dk. 70 x), Koutroubis xx, Arda xx, Alpay xx, Emre xx (Caner dk. 89 ?), Kerim xx (Nikola dk. 63 x), Oğuz xx, Mehmet xx, Levent Ayçiçek xx, Atabey xx (Tetteh dk. 89 ?)

Yedekler: Hüseyin, Aksel, Camara, Emir, Saponjic, İsmet Kayahan

Spor Toto Süper Lig: Giresuspor: 2 - Alanyaspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Giresuspor: 2 - Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Teknik Direktör: Ümit Şengül

Sarı kartlar: Yannick Bolasie, Alper Potuk, Mithat Pala (Çaykur Rizepor), Berkan Mahmut Keskin, Alpay Yoldaş, Atabey Çiçek, Koutroubis, Levent Ayçiçek, Oğuz Kaan Güçtekin (Bandırmaspor)