Yedekler: Muhammet Özkan, Bartu Kulbilge, Ercan Yazıcı, Arda Köksal, Alex de Souza, Ensar Bilir

54. dakikada Safa’nın pasında topla buluşan Bregu’nun şutu kaleciden dönerken, pozisyonu takip eden Dino Ndlovu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

45+6. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan Boluspor’da topun başına Bregu geçti. Bregu’nun ceza sahası içerisine yaptığı ortaya kafa vuran Posmac topu filelere gönderdi. 1-1

19. dakikada sol kanattan atak geliştiren Boluspor, Bülent Cevahir’in yakın direğe çektiği şutla gole çok yaklaştı.

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK’yı 3-1 mağlup etti.

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