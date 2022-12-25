77. dakikada ceza sahası içerisinde kafa topuna yükselen Furkan Demir, Mustafa Akbaş’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Penaltı kazanan Boluspor’da topun başına geçen Bregu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

32. dakikada köşe vuruşu organizasyonuyla tehlikeli atak oluşturan Bregu’nun yakın direğe yaptığı ortada Landel’in şutunda kaleci gole izin vermedi.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 3-1 mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.