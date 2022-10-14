Berna Gözbaşı: “Dönüm noktası olan maçlardan biriydi”

Berna Gözbaşı: “Dönüm noktası olan maçlardan biriydi”

90+1. dakikada Balde ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

61. dakikada Boluspor atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Ngandu’nun şutu filelere gitti. 2-0

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Boluspor, konuk ettiği Denizlispor’u 3-0 mağlup etti.

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