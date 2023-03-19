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90+9. dakikada defansın arkasına sarkan Dino Ndlovu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

61. dakikada korner organizasyonunda yapılan ortaya ceza sahası içinde Posmac, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-1

6. dakikada rakip ceza sahası içerisinde Rashad Muhammed pasını Malaly Dembele’ye aktardu. Topla buluşan Dembele düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Boluspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü 3-1’lık skorla mağlup etti.

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