Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Boluspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü 3-1’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
6. dakikada rakip ceza sahası içerisinde Rashad Muhammed pasını Malaly Dembele’ye aktardu. Topla buluşan Dembele düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 0-1
31. dakikada ceza sahası dışından Safa Kınalı kaleye uzaktan şut atarak şansını denedi. Defanstan seken top Bregu’nun önünde kaldı. Bregu’nun röveşata denemesinde meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.
51. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan Boluspor’da topun başına Bregu geçti. Bregu, direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
61. dakikada korner organizasyonunda yapılan ortaya ceza sahası içinde Posmac, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-1
90+9. dakikada defansın arkasına sarkan Dino Ndlovu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Emre Kargın, Haydar Avcı, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Onur Gülter
Boluspor: Çağlar Akbaba xx , V. Posmac xx, Onur Ulaş x, Abdurrahman Canlı x, Tugay Kaçar x (Burak Asan dk. 89 ?), Gökhan Alsan xx (Joel Kayamba dk.46 xx), Safa Kınalı xxx (Eray Ataseven dk. 77 x), Batuhan İşçiler x (Bülent Cevahir dk. 77 x), Bregu xxx, Dino Ndlovu xxx (Balde dk. 90+9 ?)
Yedekler: İsmail Çipe, Kerem Paykoç, Ensar Bilir, Melih Okutan, Tolunay Artuç
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Barış Yardımcı xx (Melih İnan dk. 62 xx), Muharrem Cinan xx (Hamza Gür dk. 89 ?), Erkam Reşmen x, Batuhan Yayıkcı xxx, Mikail Okyar x, Bekir Karadeniz xxx, Jurgen Bardhi x (Aykut Çeviker dk. 46 xx), Aly Malle xx (Anderson dk. 79 ?), Rashad Muhammed xxx (L. Jallow dk. 79 ?), Malaly Dembele xxx
Yedekler: Boran Güngör, Muhammed Sarıkaya, H. Arda Sarman, Abdullah Aydın
Teknik Direktör: Ahmet Cingöz
Goller: Malaly Dembele (dk. 5) (Ankara Keçiörengücü), Dejvi Bregu (dk. 51), V. Posmac (61 dk.), Dino Ndlovu (dk. 90+9) (Boluspor)
Sarı kartlar: Dejvi Bregu, Joel Kayamba, Tugay Kaçar, Hakan Bilgiç (Boluspor), Rashad Muhammed, Metin Uçar, Aykut Çeviker (Ankara Keçiörengücü)