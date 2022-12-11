37. dakikada sol kanattan atak geliştiren Dejvi Bregu, defansın yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Penaltı atışında doğru köşeyi tahmin eden Ioannıs Gelios, Gökhan Alsan’a geçit vermedi.

13. dakikada Bandırmaspor atağında Sedat Şahintürk’ün ceza sahasına yaptığı ortada Caner Hüseyin Baş’ın yerde kalmasıyla Bandırmaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Atabey Çiçek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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