Muzaffer Bilazer: “Önemli olan bugün kazanmaktı”

Muzaffer Bilazer: “Önemli olan bugün kazanmaktı”

61. dakikada Haqi’nin kaleci Çağlar ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Naby topu çizgiden çıkardı.

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Boluspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.