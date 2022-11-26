79. dakikada Boluspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Joel Kayamba Ngandu’nun kafa vuruşu direkten döndü.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Boluspor, konuk ettiği Sakaryaspor’u 1-0 mağlup etti.

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