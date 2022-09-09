84. dakikada ceza sahası içinde Landel’e yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.

23. dakikada sağ kanattan Göztepe ceza sahasına yapılan ortada Furkan Demir’in kafa vuruşunda top auta gitti.

Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Boluspor, sahasında Göztepe’yi 1-0 mağlup etti.

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