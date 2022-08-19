Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Boluspor, sahasında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.

Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı

Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı

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