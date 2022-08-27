90+3. dakikada ceza sahası içinde Şeref Özcan’a yapılan müdahalede hakem Furkan Aksuoğlu penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada ceza sahası içinde Landel’e yapılan faulde hakem Furkan Aksuoğlu penaltı noktasını gösterdi.

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Boluspor, Atatürk Stadyumu’nda karşılaştığı Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

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