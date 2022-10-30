64. dakikada Bregu’nun kaleciyi geçip yaptığı vuruşta savunma topu filelerle buluşmadan kornere yolladı.

59. dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Landel’in şutu az farkla auta çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta Boluspor, Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.

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