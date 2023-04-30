Spor Toto 1. Lig 34. haftasında Boluspor, konuk ettiği Altay ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
35. dakikada atak geliştiren Boluspor’da topla buluşan Furkan Demir’in çektiği şut auta gitti.
49. dakikada atak geliştiren Altay’da Kutay Yokuşlu topla buluşurken, çektiği şutu az farkla auta çıktı.
78.dakikada Mohammad Naderi ile etkili gelen Altay’ın atağından sonuç çıkmadı.
80.dakikada ceza sahası dışında Boluspor serbest vuruş kazandı. Tehlikeli bir noktada serbest vuruş kazanan Boluspor’da Bregu’nun şutu defansa çarparak taca gitti. Topun çarptığı Tolga Ünlü ise sakatlanarak oyun dışına çıktı.
90+7.dakikada korner atışı kazanan Boluspor’da ceza sahası içerisine yapılan ortayı kaleci müdahale ederek taca gönderdi.
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Ali Yılmaz xx, Kadir Beyaz xx, Yusuf Susuz xx, Oğuzhan Çakır
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Naby Oulare xx (Onur Ulaş dk. 71 ?), Hakan Bilgiç xxx, Batuhan İşçiler xx, Veaceslav Posmac xx, Tugay Kaçar xx, Guy-Michel Landel xx, Burak Asan xx (Ibrahima Balde dk.72 ?), Berk Yıldız xxx (Abdurrahman Canlı dk. 75 ?), Dejvi Bregu xx, Furkan Demir xx (Joel Kayamba dk.45 xx)
Yedekler: İsmail Çipe, Kerem Paykoç, Ensar Bilir, Bülent Cevahir, Eray Ataseven, Tolunay Artuç
Teknik Sorumlu: Ahmet Görkem Görk
Altay: Eren Karataş xx, Mohammad Naderi xxx, Eric Björkander xxx, Eren Erdoğan xx, Tolga Ünlü xx (Sefa Özdemir dk. 84 ?), Onur Efe xxx (Marco Paixao dk.66 xx), Zeki Yıldırım xx, Kutay Yokuşlu xx, Salih Sarıkaya xx, Arda Gezer xx (Murat Berkan Demir dk. 66 xx), Deniz Kadah xx
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Caner Baycan, Murat Uluç, Ali Kızılkuyu
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Sarı kartlar: Joel Kayamba, Dejvi Bregu (Boluspor)