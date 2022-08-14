Goller: Samet Yalçın (dk. 21 ve 35) Süleyman Özdamar (dk. 26) (Bodrumspor) Cengizhan Akgün (dk. 75) (Yeni Malatyaspor)

75. dakikada sol kanattan verilen pasta topa sahip olan Cengizhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

68. dakika topla buluşan Yahov’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

26. dakikada Bahadır Erol’un kullandığı köşe vuruşunda Süleyman Özdamar’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Spor Toto 1. Lig’in 1. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.

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