Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Adanaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Adanaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları öncesi antrenman uçuşları yapıldı Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları öncesi antrenman uçuşları yapıldı

6. dakikada Celal Dumanlı’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Emre Kaplan, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0

45+3. dakikada Bodrumspor ceza sahası dışında topla buluşan Lamin, rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

67. dakikada Adanaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Hadi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

68. dakikada sağ kanattan Üzeyir’in ortasında Celal meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

90. dakikada Kenan’ın ortasında Musa Caner, topu ağlara yolladı. 3-2

90+5. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Lamin’in şutu filelere gitti. 3-3

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Bersan Duran xx, Ogün Kamacı xx

Bodrumspor: Ali x, Üzeyir, Onur xx (Musah dk. 72 x), Süleyman Özdamar xx, Cenk xx, Yekta x (Erkan dk. 57 x), Recep (Adis dk. 57 x), Samet xx, Süleyman Güneş x (Kenan dk. 46 x), Bahadır x (Musa Caner dk. 57 x), Celal xx

Yedekler: Bahri Tosun, Ali Aytemur, Dejan Drazic, İsmail Tarım,

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Adanaspor: Hasan xx, Youssef xx, Samuel x (Burak dk. 61 x), Hakkı x (Özcan dk. 83 ?), Evren xx, Lamin xxx, Burak Can Çamoglu xx (Ahmethan dk. 90+4 ?), Yohan x (Yiğithan dk. 83 ?), Emre xx, Mehmet xx (Hakan dk. 46 xx), Hadi xx

Yedekler: Mehmet Doğan, Fırat Arıkan, Muhammet Yazıcı, Mustafa Acar, Furkan Efe Bildir

Teknik Direktör Mustafa Kaplan

Goller: Emre Kaplan (dk. 6 k.k.), Celal Dumanlı (dk. 68), Musa Caner (dk. 90+1) (Bodrumspor), Lamin (dk. 45+3 ve 90+5), Hadi (dk. 67) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Musah (Bodrumspor), Lamin, Emre, Mustafa Kaplan (Teknik Direktör), Burak (Adanaspor)