Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da topla buluşan Kenan Özer’in cezası içerisinde yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0
28. dakikada topla buluşan Gökdeniz’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
30. dakikada Bodrumspor’da Kenan Özer’in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.
42. dakikada Pendikspor’un köşe vuruşunda Ali Aytemur’un rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem VAR’a gitti. Penaltı kararı verilirken, Regattin penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
70. dakikada Pendikspor’da Kappel’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2
77. dakikada köşe vuruşu sonrası ceza sahasında Gökdeniz’in vuruşunda top kalecide kaldı.
Stat: Bodrum
Hakemler: Burak Pakkan xx, Özgür Ertem xx, Azad İlham xx
Bodrumspor: Diogo xx, Hakan xx (Erdem dk. 61 x), Süleyman Özdamar xx, Samet xx, Kenan xx (Cemal dk. 75 xx), Omar xx (Aminu dk. 75 xx), Üzeyir xx, Musah xx (Erkan dk. 48 xx), Ali xx (Onur dk. 76 x), Gökdeniz xx, Cenk xx
Yedekler: Bahri, Koray, Hakan Yeşil, Eren, Mert
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Pendikspor: Burak xx, Erdem x, (Hasan K. dk. 24 xx (Murat Akça dk. 73 x), Hasan Hatipoğlu xx, Leandro x, Ahmed xx (Aıas dk. 46 xx), Adrıen xx, Berkay x, Rogerıo xx (Oğulcan dk. 90 ?), Mesut x, Gökcan x, Ferhat x (Erkan dk. 90)
Yedekler: Murat Akşit, Ali, Efe, Atakan, Tarık
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Kenan Özer (dk. 14), Gökdeniz Bayraktar (dk. 28) (Bodrumspor), Adrien (dk. 42 pen.), Leandro (dk. 69) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Ferhat Öztorun, Adrıen Regattin, Berkay Sülüngöz, Rogerio, Mesut Özdemir, Gökcan, Burak (Pendikspor), Kenan Özer, Ali Aytemur, Samet Yalçın (Bodrumspor)