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42. dakikada Pendikspor’un köşe vuruşunda Ali Aytemur’un rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem VAR’a gitti. Penaltı kararı verilirken, Regattin penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

30. dakikada Bodrumspor’da Kenan Özer’in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.

14. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da topla buluşan Kenan Özer’in cezası içerisinde yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı.

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