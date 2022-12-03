Ahmet Nur Çebi: "Burada ’burayı yönetecek adam yok’ demek yakışık almadı"

Ahmet Nur Çebi: "Burada ’burayı yönetecek adam yok’ demek yakışık almadı"

82. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da Süleyman Güneş’in vuruşunu kalaci son an da müdahale ederek kurtardı.

4. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da ceza sahası içerisine giren Celal Dumanlı, Gençlerbirliği savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı kararı veren hakem VAR’a gitti, ardından penaltı vuruşunu iptal etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.