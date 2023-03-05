51. dakikada Üzeyir’in ceza sahasına yaptığı ortada Gökdeniz’in vuruşuyla top ağlarla buluştu. 2-0

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Altay’ı 2-0 mağlup etti.

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