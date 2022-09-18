3. dakikada Bodrumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Recep’in vuruşu üstten auta gitti.

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Bodrumspor sahasında Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

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