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66. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da Gökdeniz’in ceza sahasına yaptığı ortada Kenan’ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup oldu.

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