Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
4. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da ceza sahası içinde topla buluşan Kenan’ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
41. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan’ın sert vuruşunda kaleci Zafer topu kornere çeldi.
59. dakikada topu havalandırmak isteyen kaleci Zafer’in vuruşunda pres yapan Celal Dumanlı’ya çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
66. dakikada etkili gelen Bodrumspor’da Gökdeniz’in ceza sahasına yaptığı ortada Kenan’ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
85. dakikada Olawoyin’in ceza sahasına ortasında kafayı vuran Benhur, topu filelere gönderdi. 1-1
90+6. dakikada İbrahim Olawoyin topu ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Bodrum
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüseyin Aylak xx, Oğuz Kaan Çalışır xx
Bodrumspor: Diogo xx, Erkan xx (Hakan dk. 86 ?), Hakan Özmert xx, Süleyman Özdamar xx, Kenan xx, Üzeyir xx, Onur xx, Gökdeniz xx, Celal xx (Koray dk. 89 ?), Cenk xx (Ali dk. 78 xx), Erdem xx (Omar dk. 79 xx)
Yedekler: Bahri, Yekta, Eren, Mert, Musah
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Çaykur Rizespor: Zafer xx, Mithat x, Sinan x, Seyfettin x, (Alberk dk. 62 x), Okechukwu (Ogün dk. 62 x), Alper xx (Farouk Miya dk. 72 xx), Amilton xx, Bolasie xx (Benhur dk. 68 x, Olawoyin xx, Mary xx (Kubilay dk. 62 xx)
Yedekler:Abdullah, Eren, Bahadır, Haqi, Muhammet
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Celal Dumanlı (dk. 59) (Bodrumspor), Benhur (dk. 85), İbrahim Olawoyin (90 + 6) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Bolasıe, Amilton, Sinan, Benhur (Çaykur Rizespor), Omar (Bodrumspor)