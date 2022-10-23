Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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