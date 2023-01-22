75’inci dakikada ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş şansı yakalayan Ankara Keçiörengücü’nda topun başına geçen Bekir’in vuruşunda top baraja çarparak ağlarla buluştu. 1-2.

45+2’inci dakikada sağ kanattan etkili gelen Bodrumspor’da Gökdeniz’in ceza sahasına yaptığı ortada Koray’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR kararıyla gol geçersiz sayıldı.

5’inci dakikada etkili gelen Bodrumspor’da ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Özer rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Orta hakem penaltı kararı verirken, VAR kararıyla penaltı iptal edildi.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’ne 2-1 mağlup oldu.

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