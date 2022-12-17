21’nci dakikada Bodrumspor’da ceza sahası içerisinde Samet’in vuruşunu kaleci yaptığı müdahale ile kornere çıkardı.

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berebere kaldı.

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