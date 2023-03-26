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90+7. dakikada savunma arkasına gönderilen topta Samet, kaleci Mehmet’in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada ceza sahası dışından Süleyman’ın yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

Nalepa ile Sacko’ya eğlenceli doğum günü kutlaması

Nalepa ile Sacko’ya eğlenceli doğum günü kutlaması

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

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