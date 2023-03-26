Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
29. dakikada Gökdeniz’in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
45+4. dakikada Alican’ın sert vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.
54. dakikada Shala’nın vuruşunda kalecinin müdahalesiyle top dışarı çıktı.
62. dakikada ceza sahası dışından Süleyman’ın yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
71. dakikada Mustafa Akbaş’ın sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
88. dakikada Kenan’ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
90+7. dakikada savunma arkasına gönderilen topta Samet, kaleci Mehmet’in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Stat: Bodrum
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Kemal Mavi xx, Güner Mumcu Taştan xx
Bodrumspor: Diogo xx, Erkan xx, Süleyman Özdamar xx, Samet xx, Koray xx (Hakan dk. 61 x), Kenan xx (Mert dk. 90 +6 ?), Üzeyir xx, Onur xx, Gökdeniz xx (Omar dk. 77 x), Cenk xx, Erdem xx (Muhsa dk. 46 xx)
Yedekler: Bahri, Yekta, Eren, Ali
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Erzurumspor: Mehmet xx, Mustafa x, Hasan x (Aaron dk. 69 x), Eren x, Mikhail xx, Özgür xx (Herolind dk. 46 x), Mustafa x, Cengizhan xx (Ufuk dk. 59 x) (Zakarya dk. 75 x), Alican x, Orhan x, Celal x
Yedekler: Rıdvan, Sefa, Muhammet, Fırat, Eyüp, Yakup
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Kırmızı kart: Erkan Değişmez (dk. 39) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Cengizhan, Herolind, Mustafa (Erzurumspor), Erdem, Kenan, Onur (Bodrumspor)