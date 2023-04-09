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82. dakika Sefa Özdemir ceza sahası içinde Levent Ayçiçek’i düşürdü ve Bandırmaspor penaltı kazandı. Hakem Feridun Daldaş VAR’a gitti ve penaltı iptal edildi.

78. dakikada Sokou’nun ceza sahası içine girip kaleci Eren ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

45+4. dakikada Deniz’in ceza sahası dışından sert bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Kaymakam Odabaş SODAM Kursiyerleri ile iftarda bir araya geldi

Kaymakam Odabaş SODAM Kursiyerleri ile iftarda bir araya geldi

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Altay’ı 2-1 mağlup etti.

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