68. dakika da oyuna girer girmez topla buluşan Olanare, kaleye sert vuruş gönderdi. Kalecinin müdahalesiyle top taca çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasında BB Erzurumspor, kendi sahasında Pendikspor’la 0-0 berabere kaldı.

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