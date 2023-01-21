Goller: Mata (dk. 2) (Tuzlaspor), Fatih Kurucuk (dk. 13), Sedat Şahintürk (dk. 69), Manos (dk. 71 ve dk. 90) (Bandırmaspor)

71.dakikada Oğuz Kaan ceza sahasına verdiği ara pası ile Manos’a gelen top kalenin ağlarıyla buluştu. 3-1

69. dakika da soldan gelişen bir atakla top Sedat Şahintürk’ün ayağına geldi. Şahintürk düzgün bir vuruşla Bandırmaspor’u 2-1 öne geçirdi.

13. dakikada Bandırmaspor korner kazandı. Korner atışında rakip kaleye gol aramaya giden Fatih, takımına beraberliği getirdi. Korner atışında top Levent Ayçiçek ve Tuzlaspor defansından sekerek ceza alanı dışında bulunan Kerim’in önünde kaldı. Kerim’in pasında ceza alanı içinde topu rakipten kurtaran Fatih topu ağlara göndererek skora eşitlik getirdi. 1-1.

2. dakikada Tuzlaspor A.Ş.’de Yahaya’nın sağ kanattan getirdiği topla ceza alanı içinde topla buluşan Mata, kalenin sağ çaprazından ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

Spor Toto 1 Lig’in 21. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Tuzlaspor’u 4-1 mağlup etti.

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