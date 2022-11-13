66. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kerim Avcı kaleye gönderdiği topu Ömer Kahveci kurtardı.

Edremit ve Havran’ da deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı

Edremit ve Havran’ da deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup etti. Bandırmaspor, Manisa FK karşısında aldığı galibiyetle 8 hafta sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

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