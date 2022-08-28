89. dakikada Atabey Çiçek ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla topu kaleci Ekrem’in solundan ağlara gönderdi. 2-1

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Bandırmaspor sahasında Göztepe’yi konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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