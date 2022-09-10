Goller: Atabey Çiçek (dk. 49 ve 68) (Bandırmaspor), Hamza Gür (dk. 22), Bekir Karadeniz (dk. 39) (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.