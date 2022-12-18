90+5. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Kerim Avcının sol kanattan ceza sahası dışından sert vuruşunda uzak köşeye topu fileler ile buluşturdu. 1-0

74. dakikada Bandırmaspor’un sol kanattan çıktığı atakta Sedat Şahintürk ceza sahasına girerek sol ayağı ile yakın köşeye sert vuruşunda topu kaleci çıkardı.

54. dakikada Bandırmaspor tarafından sağ kanattan ceza sahasına doğru kullanılan taç atışında karambole seken topu önünde bulan Caner Hüseyin Bağ sağ ayağının ucuyla topa dokundu ancak kaleci Burak Öğür topu çıkardı.

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

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