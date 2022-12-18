Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
42. dakikada Atabey Çiçek ceza sahası içerisinde topla buluştuğu sırada Pendikspor oyuncusu Berkay Sülüngöz’ün müdahelesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada Atabey Çiçek’in kullandığı penaltıyı kaleci Burak Öğür kurtardı.
54. dakikada Bandırmaspor tarafından sağ kanattan ceza sahasına doğru kullanılan taç atışında karambole seken topu önünde bulan Caner Hüseyin Bağ sağ ayağının ucuyla topa dokundu ancak kaleci Burak Öğür topu çıkardı.
74. dakikada Bandırmaspor’un sol kanattan çıktığı atakta Sedat Şahintürk ceza sahasına girerek sol ayağı ile yakın köşeye sert vuruşunda topu kaleci çıkardı.
90+5. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Kerim Avcının sol kanattan ceza sahası dışından sert vuruşunda uzak köşeye topu fileler ile buluşturdu. 1-0
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Murat Şener xx, Emir Eray Eyisoy xx, Sait Tuzcu xx
Bandırmaspor: Gkelios xx, Fatih Kurucuk xx, Mulumba xx, Mustafa Saymak x (Kerim Avcı dk. 56 xxx), Atabey Çiçek x (Dembele dk. 68 x), Koutroumpis xxx, Caner Cavlun xx, Levent Ayçiçek xx (Manos dk. 86 ?), Alpay Koldaş xx, Mehmet Özcan xx (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 86. ?), Caner Hüseyin Bağ xx (Sedat Şahintürk dk. 68 x)
Yedekler: Hüseyin Koç, İsmet Kayahan Eren, Emir Şenocak, Emre Batuhan Adıgüzel
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Pendikspor: Burak Öğür xx, Erdem Özgenç xx, Hasan Hatipoğlu xx, Leandro Deyrinio Kappel xx (Ahmet Yazar dk. 83 ?), Regattin xx (Muhammed Akarslan dk. 83 ?), Berkay Sülüngöz xx, Hasan Kılıç xx (Enes Keskin dk. 74 x), Rosario xx (Görkem Bitin dk. 69 x), Mesut Özdemir xx, Erhan Kara xx (Ferhat Öztorun dk. 69 x), Gökcan Kaya xx
Yedekler: Murat Akşit, Efe Sayhan, Oltan Karakullukçu, Ruhan Arda Aksoy, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Kerim Avcı (dk. 90+5) (Bandırmaspor)
Sarı kart: Leandro Deyrinio Kappel (Pendikspor)
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