79. dakikada Mustafa Çeçenoğlu’nun ceza sahasının sol tarafından sol ayağı ile sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

64. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası için de Yılmaz kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

Gedson Fernandes, bu sezon ilk kez oynamadı

Gedson Fernandes, bu sezon ilk kez oynamadı

18. dakikada sol kanattan geliştirilen atakta Cebio Soukou’nun ortasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağın Brice Dja Djedje’nin eline çarpması sonucu hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi. VAR kontrolünden sonra hakem Ayberk Demirbaş, ofsayt kararı vererek penaltıyı iptal etti.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Denizlispor’a 4-1 mağlup oldu.

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