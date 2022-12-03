Ahmet Nur Çebi: "Burada ’burayı yönetecek adam yok’ demek yakışık almadı"

Ahmet Nur Çebi: "Burada ’burayı yönetecek adam yok’ demek yakışık almadı"

26. dakikada Kerim Avcı’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Atabey Çiçek’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yvarlak uzak direk tarafından filelere gitti. 1-0

17. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Caner Cavlun’un ceza sahası dışından penaltı noktası üzerine yaptığı ortada topla buluşan Sedat Şahintürk’ün sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Altınordu’yu 1-0 mağlup etti.

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