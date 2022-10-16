Goller: Haqi Osman (dk. 8 ve 75) (Yeni Malatyaspor)

75. dakikada Yeni Malatyaspor oyuncusu Haqi Osman çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 0-2

67. dakikada ceza sahası içerisinde çalımlarla Haqi Osman topu fileler ile buluşturdu. VAR uyarısı sonrası gol geçersiz sayıldı.

49. dakikada atılan uzun topta defansın arkasına sarkan Haqi topla buluşarak topu fileler ile buluşturdu. VAR uyarısı sonrası hakem golü iptal etti.

45+3. dakikada ceza sahası içerisinde kaleciden dönen topu fileler ile buluşturan Aly Malle yan hakemin bayrağı kaldırmasıyla gol iptal edilerek ofsayt verildi.

34. dakikada Yeni Malatyaspor oyuncusu ceza sahası içerisinde Bandırmaspor oyuncusu Caner Cavlun’u yere düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR sisteminin uyarısıyla hakem penaltıyı iptal etti.

8. dakikada Yeni Malatyaspor yaptığı pres sonucunda Okan Alkan topu kaptırdı. Doğukan Emeksiz topu kaparak Haqi’yi ceza sahası içerisinde topla buluşturdu. Haqi, Bandırmaspor filelerini havalandırdı. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Bordo-beyazlılar, sahadan 2-0’lık sonuçla sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 9 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Bandırmasporu yenerek ilk galibiyetini elde etti.

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