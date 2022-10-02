41. dakikada Samsunspor’un oyuncusu Saouza kontra atak ile Bandırmaspor kalecisi Gkelios çalımlayarak topu fileler ile buluştudu. Ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırmasıyla gol iptal edildi.

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

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