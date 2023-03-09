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20. dakikada sağ kanattan gelen gelen ortada Mustafa Pektemek topu kafayla ceza sahasına indirdi. Halil Akbunar kalecinin üstünden topu fileler ile buluşturdu. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

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