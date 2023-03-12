Bunlar da ilginizi çekebilir

59. dakikada ceza sahası içerisinde topu alan Malle boş pozisyonda olan Dembele’ye pasını aktardı. Altıpas içinde topla buluşan Dembele, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

44. dakikada derinlemesine atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed, kaleciyi çalımlayarak daha uygun pozisyondaki Dembele’ye pas verdi. Dembele’nin altıpastan vurduğu şutta savunma topu çizgiden çıkarttı.

24. dakikada Rıdvan Koçak’ın ceza sahası içine gönderdiği taç atışında topu önünde bulan Ali Dere, yaptığı vuruşta top önce savunmaya sonra da direğe takılarak dışarıya çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Altınordu’yu 4-0 mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.